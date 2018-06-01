С 1 июня в Кавказском заповеднике откроются три маршрута

Туристов приглашают на маршруты № 1 «КПП «Узуруб» — приют Фишт — КПП «Ручей Белый», № 3 «Через горы к Черному морю, через приют Фишт» и № 9 «Урочище Энгельмановы Поляны — озеро Кардывач».

Маршруты на всем протяжении проверили на безопасность и подготовили к началу сезона. Госинспекторы дежурят и отслеживают передвижение, соблюдение правил заповедника, проверяют наличие необходимых документов.

Для посещения заповедника нужно оформить пропуск. Это можно сделать на кордонах или в офисе заповедника в Адлере в рабочее время.

Маршрут на озеро Кардывач частично проходит в приграничной зоне, поэтому, помимо билета в заповедник, необходимо оформить пограничное разрешение.

Все маршруты хорошо маркированы, для их прохождения не требуется специальной технической и спортивной подготовки. Однако следует выбирать правильную экипировку, выходить на маршруты в составе группы не менее трех человек и при необходимости пользоваться услугами опытных гидов и инструкторов, сообщается на странице Кавказского заповедника в Instagram.

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