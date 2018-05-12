С 1 июня в России введут стандарт на жидкости для электронных сигарет

Стандарт вводится соответствующим приказом Росстандарта.

Документ устанавливает ингредиенты, которые можно использовать в электронных сигаретах, требования к упаковке изделий, перечень информации на упаковке, методы проверки содержания никотина в жидкости.

Так, для изготовления жидкости для электронных систем доставки никотина применяются никотин, соли никотина с чистотой не менее 98%, дистиллированный глицерин для пищевой промышленности с чистотой не менее 94%, пропиленгликоль с чистотой не менее 95%.

Допускается применение других ингредиентов, обеспечивающих установленные изготовителем характеристики жидкости для электронных сигарет.

Упаковки сигарет должны быть изготовлены таким образом, чтобы их не смогли открыть дети. На них наносится предупреждающая надпись: «Никотин вызывает зависимость».

По оценке Профессионального альянса участников российского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС), объем российского рынка в 2017 году составил 18 млрд рублей, что сопоставимо с показателем 2016 года.

Число пользователей, включая пользователей систем с нагреваемым табаком, не увеличилось и по-прежнему составляет около 4 млн человек, сообщает «Интерфакс».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник