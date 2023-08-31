С 1 января 2024 года запрещено пользоваться подземными водозаборными сооружениями без «шашечек».

Об этом сообщил глава департамента Министерства горного дела и геологии Нурбек Полатов на брифинге, прошедшем в АОКА.

7 нашей республики В 21 районе Та области отмечены случаи падения уровня подземных вод на 5 метров и более, в этих районах введен мораторий на бурение и эксплуатацию водяных скважин.

Области моратория обновляются ежегодно с учетом состояния грунтовых вод и публикуются на сайте министерства и в других общедоступных источниках.

Средний уровень грунтовых вод На участках с падением более 5 метров по сравнению с уровнем грунтовых вод долгосрочный уровень, подземные воды можно использовать только для питьевых целей, орошение земель из скважин без водосберегающих технологий запрещено.