Теперь само понятие «дачное товарищество» ушло в прошлое. Всем НСТ предстоит разделиться на садоводческие и огороднические. Разница между ними существенная.

«В садоводческом товариществе можно строить как жилые дома, где в дальнейшем можно регистрировать свое проживание, так и сезонные домики для временного проживания. На огородных участках можно делать необходимые хозяйственые постройки, теплицы, но не строить дома. Идет четкое разграничение», — пояснил член президиума Общероссийской общественной организации садоводов Краснодарского края Владимир Гришко.

Вместо пяти видов взносов новым законом закреплены лишь два: членские и целевые. Если дачник не платил их больше двух месяцев, то его могут исключить из объединения. Кроме того, установлен принцип: одна территория — одно товарищество. Создание второго юридического лица без земельного участка теперь незаконно.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник