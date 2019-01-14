Запрет из-за нереста будет действовать до конца февраля. Отложить снасти придется и тем, кто предпочитает удить в лиманах.

С 1 февраля по 1 мая запрет на промысел любой рыбы действует в Ахтарском, Бейсугском и Ейском, а с марта и до самого начала лета — и в Азовских лиманах. С середины марта в реках, озерах, водохранилищах нельзя ловить судака, в Азовском море и лиманах на эту рыбу наложено вето в течение всего года. За незаконную рыбалку во время нереста придется заплатить штраф до 300 тыс. рублей и возместить ущерб за каждую особь. При этом и лодку, и снасти конфискуют.

Пока отложили в сторону ружья и охотники. С 15 января и до самого ноября запрещен отстрел кабанов. С 10 января действует табу на зайцев, лис, белок и куниц. В настоящее время на территории края нельзя охотиться ни на кого, кроме ондатры и водяной полевки. Нарушителям правил охоты грозит запрет на промысел в течение двух лет.

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