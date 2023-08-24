С Азербайджаном подписаны важные соглашения о сотрудничестве в области электротехники.

Президент В рамках государственного визита Ш.Мирзиёева в Азербайджанскую Республику 22-23 августа были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области электротехники, а также в ряде областей.

В частности, компания «Акфа» запустит проект по производству радиаторов отопления (10 миллионов долларов США), а компания «Артель» запустит проект по производству отопительных бытовых приборов (20 миллионов долларов США) в Азербайджанской Республике. Меморандумы о сотрудничестве соглашение было подписано.

Ввод в эксплуатацию электротехническими предприятиями нашей страны в Азербайджане новых производственных мощностей создает благоприятную географическую среду для экспорта продукции не только в эту страну, но и в регионы Южного Кавказа, Ближнего Востока и Европы.

А это, в свою очередь, окажет положительное влияние на нахождение места электротехнической продукции нашей страны как на азербайджанском рынке, так и на мировом рынке.