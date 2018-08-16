С борта МКС в космос запустили собранные школьниками в Сочи спутники

Юные изобретатели из образовательного центра «Сириус» следили за работой российских космонавтов из Центра управления полетами в подмосковном Королеве.

Вес каждого аппарата почти 1,5 кг. На орбите спутники будут изучать так называемую космическую погоду. Полученная с датчиков информация пригодиться для изучения радиационной обстановки вокруг планеты. Спутники будут работать на радиолюбительских частотах. Перед отправкой аппараты прошли все необходимые лабораторные проверки.

Сейчас в центре «Сириус» школьники создают новые спутники, которые также планируют запустить в космос.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спутники, созданные школьниками, отправили на МКС на борту корабля «Прогресс МС-09».

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