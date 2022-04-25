С какими проблемами в первую очередь сталкиваются владельцы ноутбуков и как определить проблему

В первую очередь необходимо провести грамотную диагностику, так как проблема поломки может быть не одна.

Поломки могут быть в связи с :

механическими повреждениями корпуса ноутбука

повреждением зарядки или клавиатуры

неисправностью материнский платы, матрицы, шлейфа

повреждением видеокарты, жесткого диска

неисправностью батареи

проблемой с перегреванием ноутбука

Корпус ноутбука первым принимает на себя любое физическое воздействие и не является проблемой для работы на нем. Поскольку корпус стоит из множества крышек и планок, чаще всего ломается крышка, петли или защелка и не является самым затратным в ремонте ноутбука.

Проблемы с клавиатурой чаще всего происходят после попадания на нее жидкости или механическом повреждении. Легко починить в ней можно только отдельные клавиши, если проблемы не связаны с обрывом проводников и электронной части. Если самостоятельно такая проблема не решается, можно обратиться в eco-service.kz.

Проблема с материнской платой намного серьезнее, починка будет выгоднее по стоимости, чем покупка новой. Если проблема с разъемом питания, необходимо выпаять старый разъем и впаять новый. Выявить признаки можно по таким признакам:

Ноутбук совсем не включается, системная плата не стартует , экран черный, но при этом светодиоды мигают. Происходит старт, но ОС не загружается до конца, зависает на каком либо сообщении. Самопроизвольное выключение, перегрев. Не заряжается батарея.

Ремонт видеокарты в основном осуществляется специалистами в сервисном центре.

Основная проблема не работающего жесткого диска, это повреждение магнитной поверхности и диагностируются она только специальными программами. Для того что бы перенести информацию со старого диска на новый, необходимо провести восстановление информации и клонировать диск.

Определить неисправность можно определить по зависанию, ошибке при загрузке, цикличной перезагрузке, либо загрузка вообще не происходит.

В случае неисправности батареи есть риск потерять все данные при внезапном отключении.

Если неисправность в схеме управления, батарея разряжается мгновенно и не держит заряд ни секунды. В том случае, если подсели элементы, заряд недолгое время будет держаться.

В этом случае тоже необходимо обращаться в сервисный центр.

Выявить неисправность можно по таким признакам — ноутбук не видит батарею, при отключении блока питания ноутбук полностью отключается.

При неисправности камеры необходимо либо переустановить драйвера, зачастую при неисправности изображение перевернуто, либо проверить аппаратную исправность камеры.

Если нет изображения или на экране вертикальные или горизонтальные линии, искажено изображение, проблемы возможно с инвертором. А если экран белый или грязно-серый, изображение прыгает, это скорее всего неисправен видеокабель.

В том случае, если ноутбук стал сильно перегреваться, пользоваться им нельзя, есть риск повреждения материнской карты, видеокарты и других дорогостоящих элементов ноутбука. Чаще всего радиатор забивается пылью и разгерметизируется тепловая трубка. Замена вентилятора не дорогая и не сложная процедура. Но для начала нужно радиатор очистить от пыли и проверить температуру видеокарты и процессора.