С кишечной инфекцией в больницу в Новороссийске попали 16 человек

По факту массового отравления водой в станице Раевской возбуждено уголовное дело.

На больничные койки попали 16 человек. Диагноз — дизентерия. За медицинской помощью обратились еще 48 станичников. Проверка уже выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства со стороны руководства водоканала. Известно, что накануне ЧП рабочие устраняли порывы трубы и впоследствии у них также обнаружили кишечную инфекцию.

«На сегодня мы знаем о пяти порывах. Надо себе представлять, что вода в станице Раевской централизована и течет по централизованным сетям, но канализования нет. Поэтому, когда случаются порывы, идет контаминация всего того, что есть в септиках, выгребных ямах, нагорных туалетах. Вот это ровным счетом и произошло», — пояснила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

Инфекция в водопровод вполне могла попасть из септиков. До получения окончательных результатов анализа проб воды в станице не работают школы и детские сады. Открыть их в управлении образования Новороссийска пообещали только 22 октября.

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