С министра спорта Кубани Черновой повторно сняли подозрения в злоупотреблении полномочиями

МВД повторно прекратило расследование уголовного дела в отношении министра физической культуры и спорта Краснодарского края Людмилы Черновой, подозреваемой в злоупотреблении полномочиями.

«Главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодарскому краю 30 сентября прекратило уголовное преследование в отношении Людмилы Черновой и иных неустановленных лиц по ч. 2 ст. 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность в связи с отсутствием в деянии состава преступления. За Черновой признано право на реабилитацию», — сказал источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что постановление главного следственного управления регионального МВД выносится повторно. Первый раз решение о прекращении дела в отношении министра было принято в конце августа, однако прокуратура края его отменила, признав необоснованным, и продлила следствие еще на месяц — до 30 сентября.

«Поводом для возбуждения уголовного дела стало поступившее в апреле 2018 года заявление некоего гражданина Попова о противоправных действиях министра физической культуры и спорта Людмилы Черновой и руководства футбольного клуба «Кубань». Чернова неоднократно допрашивалась и вину в совершении преступления не признавала. Он поясняла, что при перечислении субсидий клубу был неверно применен код бюджетной классификации. Данная ошибка в дальнейшем была выявлена аудиторами контрольно-счетной палаты Краснодарского края и исправлена, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметил источник.

Следствие, добавил он, пришло к выводу, что, несмотря на допущенные со стороны минспорта нарушения бюджетной классификации в части применения неверного кода расходов, средства, выделявшиеся в 2012-2013 годах из краевого бюджета футбольному клубу «Кубань» и другим коммерческим спортивным организациям, были израсходованы исключительно по целевому назначению.

В те годы краевое финансирование получили также ОАО «Футбольный клуб «Черноморец»», ООО «ПБК Локомотив-Кубань» и ООО «Спортивный клуб по хоккею на траве «Смена»», пишет «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 августа с министра спорта Кубани Черновой сняли подозрения в злоупотреблении полномочиями.

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