С момента распада СССР число русскоязычных сократилось на 50 млн человек

За последние 25 лет количество людей в мире, владеющих русским языком, существенно сократилось.

«Эта тенденция продолжается. Потому что в Советском Союзе все были русскоязычные. Старшее поколение за 25 лет ушло, пришло молодое поколение, которое не говорит по-русски», — сказал председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

По его словам, значительные потери в числе говорящих по-русски связаны с тем, что в школах многих стран бывшего СССР, в особенности — в Восточной Европе, русский язык был обязательным для изучения в школах, а сейчас этого практически нет.

По разным оценкам, до распада СССР число говорящих по-русски в мире составляло порядка 350 млн человек, а в настоящий момент этот показатель уже менее 300 млн, сообщает «Интерфакс».

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