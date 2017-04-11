style=»width: 100%;»> С начала 2017 года на ярмарках выходного дня в крае реализовано более 8 тысяч тонн продукции

С начала 2017 года на кубанских ярмарках выходного дня реализовали более 8 тысяч тонн фермерской продукции.

Подобные ярмарки проводятся еженедельно во всех муниципалитетах Краснодарского края. В них принимают участие около 3200 сельхозтоваропроизводителей региона. Среди них — индивидуальные предприниматели, фермерские и личные подсобные хозяйства.

В первом квартале этого года в регионе было проведено 730 ярмарок выходного дня. Объем реализованной продукции составил 8 047 тонн на сумму 497,7 миллионов рублей.

В 2016 году в крае прошло более 3 тысяч ярмарок выходного дня, на которых было реализовано 36,4 тысяч тонн продукции на сумму 2 175 миллионов рублей, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе минсельхоза Краснодарского края.

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