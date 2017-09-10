С начала дня голосования на Кубани на горячую линию поступило только два звонка

Об этом 10 сентября рассказала секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

«Мы открыли горячую линию для связей с избирателями шесть недель назад, потому что у нас есть опыт предыдущих избирательных кампаний: губернатора Краснодарского края и в Госдуму РФ. Основная масса обращений носит бытовой характер. Обычно это связано с проблемами места проживания какого-то гражданина. За эти шесть недель поступило 140 обращений. Из них 85 заявителей — это вопросы в сфере ЖКХ. Много нареканий на качество электричества, на частные отключения электроэнергии, слабое напряжение, какие-то вопросы по произрастанию амброзии, отсутствие тротуаров», — сказала Попова.

Она отметила, что из этих 140 вопросов 44 уже решены с органами власти.

«Только пятая часть поступивших вопросов связана с выборами. В основном они были организационного плана: где находится участок, можно ли голосовать на дому, иногда указывали на плохое освещение в зоне действия участков, на ремонт тротуаров», — добавила Попова.

По ее словам, с начала дня голосования на горячую линию поступило только два звонка.

«Один из Краснодара — о предоставлении информации о местонахождении участка, второе обращение — жалоба на освещение двух избирательных участков в Хостинском районе. Мы связались с руководством района, с местной администрацией, к вечеру там все сделают», — уточнила Попова.

секретарь Общественной палаты добавила, что отслеживаются не только сообщения на горячей линии, но и в соцсетях.

«Активность жителей края растет. Они не безразличны к тому, какая власть выбирается, именно Законодательное собрание и само создает законы, и корректирует законы федерального уровня, делая их приложенными к проблемам конкретной территории. Люди должны быть достаточно активны, если они рассчитывают на изменение качества жизни на Кубани в лучшую сторону» — заключила Попова.

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