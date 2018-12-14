С начала года аэропорт Краснодара обслужил 4 млн пассажиров

Этот показатель превысил пассажиропоток всего 2017 года, когда обслужили около 3,5 млн пассажиров.

Юбилейным стал пассажир авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Краснодара в Москву. Ему вручили памятные подарки и сертификат на обслуживание в бизнес-зале аэропорта.

За 11 месяцев пассажиропоток составил более 3 млн 864 тыс. человек, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

На внутренних рейсах услугами авиакомпаний воспользовались 3 млн пассажиров, на международных — более 824 тыс.

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