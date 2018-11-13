С начала года более 2 тыс. кубанцев научились оказывать первую помощи

Полный курс занятий длится 16 часов, а по окончании выдается сертификат.

С начала года обучение прошли педагоги, спасатели, инспекторы ДПС ГИБДД, дружинники, водители — всего 2 тыс. 140 человек. На бесплатных тренингах учат правильному оказанию доврачебной помощи пострадавшим в ДТП, при утоплении, пожаре, при инфаркте, инсульте и в других ситуациях, опасных для жизни.

Подать заявку на обучение можно по электронной почте: kcmk.kr@mail.ru. Подробная информация по организации и проведению обучения размещена на сайте rcmk.ru в разделе «Учебный центр». Телефон для справок 8(861)275-51-64.

Учебный центр министерства здравоохранения Кубани создали 11 лет назад. За это время курсы прошли более 45 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

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