С начала года информационно-справочная служба «Краснодар Водоканала» приняла более 111 тыс. звонков

16 июля в 17:48

Информационно-справочная служба «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») функционирует уже восемь лет.

Информационно-справочная служба «Краснодар Водоканал» всегда на связи с абонентами. Она была создана в 2010 году с целью улучшения качества обслуживания.

С начала года специалисты ИСС приняли более 111 тыс. телефонных звонков. Более 973 тыс. потребителей смогли получить оперативную информацию по вопросам холодного водоснабжения и водоотведения, о порядке опломбировки приборов учета, о правилах подключения к сетям, перерасчетах, своевременно передавали показания приборов учета. В свою очередь краснодарцы информировали специалистов о повреждениях на сетях, пропавших крышках колодцев, что позволяло оперативно ликвидировать потенциально критические ситуации. Максимальное количество принимаемых звонков достигало 1 тыс. 23 в день.

«Сотрудники информационно-справочной службы всегда готовы предоставить сведения о проведении различного рода мероприятий на сетях, принять заявки по нештатным ситуациям и качеству услуги. Позвонив по телефону информационно-справочной службы 217-03-33, можно узнать о тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения, графике работы предприятия, правилах получения технических условий для физических и юридических лиц и других вопросах работы водоканала», — рассказала начальник ИСС ООО «Краснодар Водоканал» Наталья Полищук.

Кроме того, недавно информационно-справочная служба ООО «Краснодар Водоканал» пополнилась новшеством. В целях удобства абонентов, в компании начал работать круглосуточный многоканальный номер 8-800-200-36-46. Звонок на этот номер с любого телефона бесплатный.

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