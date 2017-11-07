С начала года коммунальные тарифы в России выросли на 4,5%

Наименьший рост за отчетный период — 3,8% — зафиксирован на услуги отопления, наибольший — 6,8% — в водоотведении.

Согласно данным Росстата, холодное и горячее водоснабжение за десять месяцев подорожало на 5,5% каждое, газоснабжение — на 4,1%, электроснабжение — также на 4,1%.

Ежегодное повышение размера коммунальных платежей утверждается правительством в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны на ближайшие годы. Факторами, влияющими на увеличение тарифов, являются рост цен на газ, электроэнергию, а также инфляция.

С 2012 года повышение тарифов на коммунальные услуги происходит с 1 июля, что, по мнению властей, должно помогать сдерживать инфляцию. Тариф на жилищные услуги также меняется раз в год, но это может произойти как с 1 января, так и с 1 июля в зависимости от решения управляющей компании или муниципалитета, сообщает РИА «Новости».

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