Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что до конца года эта цифра вырастет.

Глава региона сказал, что в этом году курорты края ставят очередной рекорд по числу отдыхающих — 16,8 млн человек, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Кондратьева, росту турпотока способствовала системная работа по повышению качества услуг. Особое внимание со стороны власти уделяют контролю застройки прибрежных территорий.

«Сегодня есть мое постановление, которое запрещает строительство любого жилья в радиусе 500 м от уреза воды. Только отели, только санаторно-курортный комплекс. Будущее Геленджика, Анапы, Сочи и курортных городов на Азовском побережье — это оказание санаторно-курортных услуг, но никак не развитие спальных районов. Я против этого и сегодня делаю все, чтобы строительный сектор развивался сбалансированно. И мое требование к главам — на курортах должны быть санатории и отели», — подчеркнул глава региона.

Кондратьев выразил уверенность в том, что достойный уровень отдыха обеспечит и высокую посещаемость, а туристы захотят вернуться на курорты Кубани снова и снова.

Он также отметил, что улучшить инфраструктуру прибрежных территорий поможет курортный сбор. Кондратьев рассказал, что сам любит бывать в Геленджике.

«В Геленджике есть умиротворение — он понятный, простой, комфортный для меня город. В нем нет суеты, он очень размеренный», — сказал глава края.

В Стратегии развития Краснодарского края стоит задача привлечь к 2030 году более 22 млн отдыхающих в год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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