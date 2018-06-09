С начала года на Кубани 44 тыс. человек нашли работу с помощью службы занятости

В январе-мае 2018 года в центры занятости городов и районов края для трудоустройства обратились 63,4 тыс. граждан.

При помощи органов службы занятости трудоустроили 44,5 тыс. жителей края, 7 тыс. приняли участие во временных и оплачиваемых общественных работах.

Кроме того, были оказаны услуги безработным по социальной адаптации и психологической поддержке. А в ходе проведения ярмарок вакансий 2,7 тыс. человек получили направления на профессиональное обучение и дополнительную профподготовку.

На 1 июня в органы службы занятости заявлено 62,5 тыс. вакансий. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,5%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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