С начала года на Кубани на ж/д путях погибли два подростка

Краснодарские врачи борются за жизнь 12-летней школьницы, которую 24 мая ударило током на железнодорожных путях. В результате ЧП она получила 60% ожогов тела.

Это произошло на станции Пашковской в краевой столице. Пятиклассница забралась на грузовой вагон, который находился в так называемом отстойнике. Школьница хотела сделать селфи. В поисках эффектного ракурса она подошла к линии контактной сети и получила мощный удар током. Девочку госпитализировали в ожоговый центр Краевой клинической больницы.

По данным полицейских, с начала этого года на железнодорожных путях произошло четыре подобных случая с подростками. Два из них — со смертельным исходом.

«Все железнодорожные составы на объектах транспорта находятся под напряжением 27,5 тыс. вольт, что является смертельно опасным. Достаточно сократить расстояние способом подъема и не дотрагиваться до контактной сети, уже произойдет разряд электической дуги», — сказала начальник отделения по делам несовершеннолетних ЛУ МВД РФ на транспорте Ольга Сапегина.

Удар током на ж/д путях равен разряду молнии. Правоохранители не устают напоминать: железная дорога — не место для игр, всего одно фото может привести к гибели. В школах и колледжах на эту тему проводят классные часы, показывают фильмы. На время летних каникул сотрудники полиции будут усиленно патрулировать станции.

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