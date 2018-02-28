28 февраля в 14:43

В Староминском районе 28 февраля пассажирский состав сбил женщину. ЧП произошло недалеко от железнодорожной станции.

По данным краевого МВД на транспорте, семейная пара из Республики Коми вместе с ребенком торопилась на поезд. Чтобы сократить путь, решили перебежать через пути перед проезжающим составом Москва — Анапа. Машинист заметил помеху, применил экстренное торможение, однако женщина все равно оказалась под колесами. Ее супруг с сыном не пострадали.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия. Сотрудники транспортной полиции напоминают: железная дорога — это территория повышенной опасности.

«Вагоны могут тронуться в любое время. Машинисту не видно, что происходит в конце состава или под вагонами. Соблюдать правила безопасного поведения — это основное и первое, что поможет сохранить жизнь и здоровье», — сказала начальник отдела Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте Ольга Сапегина.

По данным транспортной полиции, с начала года на Кубани произошло 14 смертельных ЧП на железной дороге. Среди погибших — двое детей.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник