С начала года на Кубани произошло 375 ДТП с погибшими

Цифра уже превышает показатели за тот же период 2016-го. В результате аварий жертвами стали 20 детей.

Чтобы на трассах стало безопаснее, необходим целый комплекс мер, начиная с профилактических акций по правилам дорожного движения до установки барьеров на разделительных полосах, уверены в ГИБДД. Барьеры — одна из самых эффективных мер. На тех участках, где есть ограждения, число аварий сократилось до нуля. Об этом говорили 8 августа на встрече с журналистами в администрации края.

«У нас около 70% людей гибнет сразу на месте ДТП. За полгода это 290 человек. При доставке в больницы погибли 17 человек, 104 — в лечебном учреждении», — сообщил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Любомирский.

В министерстве здравоохранения отмечают, что скорой помощи необходимо в среднем десять минут, чтобы добраться до места ДТП. На каждом участке федеральной трассы дежурит бригада медиков. Все машины укомплектованы оборудованием и медикаментами. Только в этом году врачи оказали помощь 5,5 тыс. человек, пострадавшим в автомобильных авариях.

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