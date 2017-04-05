С начала года на Кубани произошло больше 70 пожаров

С начала 2017 года на Кубани произошло больше 70 пожаров. В них погибли семь человек.

Больше всего возгораний зафиксировано в Краснодаре, Сочи, Армавире, Ейске, Тихорецке и Туапсе. Основными причинами являются неправильное использование электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В Новороссийске в жилом одноэтажном доме на улице Октябрьской 4 апреля взорвался газ. Хлопок был большой силы. По предварительным данным, два человека пострадали.

«Мы с отцом делали ремонт, потом услышали грохот. Сначала подумали, что разрушился наш навес. Выбежали — нет почти целого дома. Мы позвонили 112. Ребята приехали быстро, оперативно», — рассказала очевидец Елена Григорьева.

Сообщение о взрыве поступило в городскую диспетчерскую службу накануне поздно вечером. На место происшествия выехали пожарные. Ликвидировали последствия взрыва больше 50 человек и 16 единиц техники, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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