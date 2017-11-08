С начала года на Кубани произошло более 3 тыс. пожаров

Как и по всей стране, увеличение количества пожаров в крае происходит, когда наступает время включать отопление.

В этот период основная масса вызовов на пульт дежурного МЧС поступает из частного сектора. Когда бы ни пришли холода, люди оказываются не готовы к ним. Топят неисправные печи, обогревают дома непроверенными газовыми колонками, сушат вещи на электробатареях — все это становится причинами пожаров.

С начала года в крае произошло более 3 тыс. возгораний — в результате погибли 172 человека, около 200 получили травмы. Чтобы не попасть в список жертв огня, спасатели советуют следовать несложным правилам: если дом отапливается печью, необходимо пригласить специалиста, который проверит целостность конструкции. То же и с газовым оборудованием. Еще спасатели советуют видеть угрозу в каждом электроприборе.

«Может просто замкнуть, без последующего горения, будет короткое замыкание, дым и выгорание провода на определенном участке, и все. А может распространяться по обоям, шторам, текстильному материалу — все что угодно», — сказал заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Евгений Яланский.

Именно поэтому, уходя из дома, необходимо выключать из розеток все приборы. Даже зарядное устройство для мобильного телефона может превратиться в очаг пожара.

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