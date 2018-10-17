С начала года на Кубани с продажи сняли более 3,5 тыс. партий одежды

Вице-губернатор Василий Швец провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

Он отметил, что одним из наиболее проблемных вопросов является контрафактная продукция в легкой промышленности.

«Это по-настоящему одна из угроз экономической безопасности страны, убытки несет государство, потребители и бизнес», — заявил Швец.

С начала 2018 года сотрудники Роспотребнадзора провели 741 внеплановую проверку, в 70% объектов выявили нарушения. Арестовано 59 партий товаров, снято с реализации более 3,5 тыс. партий товаров легкой промышленности — это мужская, женская и детская одежда.

Краснодарская таможня установила 32 попытки ввоза продукции легкой промышленности и детских товаров с нарушениями законодательства. Выявили более 12 тыс. единиц контрафактной продукции. Сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила около 13 млн рублей.

По данным специалистов, наиболее часто контрафакт поступает из Турции, Таджикистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Туркмении, Грузии.

Чтобы зачистить продовольственный рынок от контрафакта, необходимо увеличить размер штрафных санкций за производство и оборот контрафактной продукции, а также стимулировать легальные производства, предусмотрев субсидии и льготы.

На совещании также отметили, что на Кубань стали меньше ввозить санкционную продукцию. В 2017 году Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея зафиксировал 215 случаев ввоза санкционной продукции, а в 2018 году — 65 фактов. В основном на Кубань везут томаты, груши, яблоки из Турции и Польши. В меньшей степени пытаются завезти сыр, морепродукты, мясные изделия из стран Европейского союза, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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