С начала года на магистрали СКЖД произошло 27 аварий

В авариях четыре человека погибли и 18 получили травмы различной степени тяжести.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 21 ДТП, в которых погибли три человека и десять пострадали.

Провели 689 рейдов по нарушению водителями правил пересечения ж/д переездов. Дежурные зарегистрировали более 1,1 тыс. нарушений ПДД. В отношении 201 водителя составили административные протоколы, включая штрафы и лишение водительских прав, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Водителям во время рейдов раздали более 48 тыс. памяток с напоминанием правил проезда через переезды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего на СКЖД с начала 2017 года погибли 80 человек и 25 пострадали. Уровень детского травматизма снизился на 62%. С января по сентябрь в результате наезда поезда травмы получили пять несовершеннолетних. За аналогичный период 2016 года произошло 13 случаев травмирования детей и подростков.

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