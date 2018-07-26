С начала года на ремонт оборудования в Адыгейском энергорайоне направили более 37 млн рублей

В филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (входит в «Россети») по итогам первого полугодия 2018-го энергетики выполнили ремонт оборудования на общую сумму более 37 млн рублей, что составляет 63% от запланированных в рамках годовой ремонтной программы средств.

Работы проведены в населенных пунктах Апшеронского, Белореченского, Майкопского, Гиагинского, Красногвардейского, Кошехабльского, Шовгеновского районов, а также пригороде Майкопа.

С начала года энергетики подготовили к пиковым нагрузкам десять крупнейших центров энергопитания. Это подстанции 110 кВ «Апшеронская» в Апшеронском районе, «Черемушки», «Северная» в Майкопе, «Хаджох» в Майкопском районе, «Шовгеновская» в Шовгеновском районе, подстанции 35 кВ — «Рязанская-2», «Пшехская» в Белореченском районе, «Курская» в Гиагинском районе, «Курджипская», «Даховская» в Майкопском районе.

Специалисты выполнили техническое обслуживание оборудования и капитальный, средний и текущий ремонт отдельных элементов подстанционных объектов — трансформаторов, выключателей, изоляторов, секций шин и других.

Большое внимание уделено расчистке трасс высоковольтных воздушных линий электропередачи. Специалисты расчистили от древесно-кустарниковой поросли просеки пяти воздушных линий электропередачи 110 кВ на общей площади более 100 га в Апшеронском, Белореченском и Майкопском районах.

Высоковольтные ЛЭП «Тверская — Куринская», «Куринская — Кривенковская», проходящие по территории Апшеронского района, обеспечивают транзит электроэнергии для черноморского побережья Кубани. Воздушная линия электропередачи «Комсомольская — Тверская» отвечает за энергоснабжение подстанций РЖД и потребителей Белореченского района.

В Майкопском районе расчищены охранные зоны ЛЭП «Черемушки — Хаджох» и «Хаджох — Новосвободная», осуществляющих подачу электроэнергии для горно-туристической инфраструктуры Адыгеи.

На воздушной линии электропередачи 110 кВ «Шовгеновская — Армавир» выполнен капитальный ремонт с заменой 2,1 тыс. изоляторов и 6 км грозотроса, что значительно повысило надежность ее работы. Энергообъект обеспечивает электроснабжение жителей Шовгеновского, Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского районов Адыгеи и Белореченского района Кубани. Также ЛЭП осуществляет транзит электроэнергии в соседние Лабинский и Усть-Лабинский энергорайоны.

Большой объем работ по подготовке оборудования к максимумам нагрузок выполнен в распределительном электросетевом хозяйстве населенных пунктов. В сельских поселках капитально отремонтированы 38 комплектных трансформаторных подстанций с заменой отработавших свой ресурс отдельных элементов и более 100 км воздушных линий электропередачи.

Наряду с заменой проводов, опор, изоляторов и траверс на ЛЭП, энергетики выполнили расчистку охранных зон на площади порядка 48 км. Все работы проведены хозяйственным способом, то есть собственными силами.

«Ремонтная программа, к которой мы готовимся заблаговременно, составляется с учетом прохождения энергообъектами пиковых нагрузок предыдущего периода, а также технического состояния и нормативных сроков эксплуатации оборудования. Важно, что плановые ремонты проходят в штатном режиме, без сбоев и долговременного ограничения энергоснабжения потребителей», — сообщил директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети Юрий Хомиченко.

В рамках ремонтной программы энергетики также отремонтировали 25 силовых трансформаторов. Ремонтная кампания продолжится до осени.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник