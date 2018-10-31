С начала года на российско-абхазской границе зафиксировали 1 млн автомобилей

По сравнению с прошлым годом транспортный поток возрос почти на 5%.

Более 1 млн машин российские пограничники оформили на въезд в РФ и выезд из страны впервые за всю историю международного трафика, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

В целом пассажирский поток сохранялся на прежнем уровне. В курортный сезон в обоих направлениях проследовали около 5 млн 700 тыс. человек. Среднее количество людей в сутки в пиковые дни сезона подходило к отметке в 55 тыс. В один из дней их число превысило 57 тыс. человек.

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