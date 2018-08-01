С начала года производство молока на Кубани составило более 740 тыс. тонн

Губернатор Вениамин Кондратьев 1 августа посетил одно из животноводческих предприятий Тбилисского района.

Глава региона вместе со своими заместителями осмотрел ЗАО имени Т. Г. Шевченко. Предприятие восстановили несколько лет назад, и сейчас оно считается одним из лучших в крае, входит в число 300 эффективно работающих хозяйств агропромышленного комплекса России.

«Заброшенных ферм на Кубани почти не осталось. Уверен, благодаря грамотному подходу руководителей хозяйств, мерам господдержки, мы выведем отрасль животноводства на новый уровень», — сказал Кондратьев.

Сейчас в комплексе содержатся 2 тыс. 286 голов крупного рогатого скота, в том числе 1 тыс. 185 коров. За шесть месяцев производство молока составило 4,4 тыс. т молока — это 130% к уровню прошлого года. Производство мяса выросло на 126%. Всего с начала года производство молока на Кубани составило более 740 тыс. т. Прирост к уровню прошлого года — 106%.

На предприятии Тбилисского района ведется масштабное строительство и реконструкция имеющихся производственных помещений, благоустройство территории. За последние пять лет построили три корпуса для беспривязного содержания молодняка. Хозяйство получает краевые субсидии, в этом году эта сумма уже составила около 4 млн рублей.

В целом на поддержку отрасли животноводства в этом году выделили около 1 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на увеличение продуктивного поголовья в молочном скотоводстве. Изначально сумма составляла 576 млн рублей, однако по решению губернатора ее увеличили на 100 млн рублей. Глава региона подчеркнул, что выделение дополнительных денег — это необходимая мера.

«Ниша для кубанского молока на рынке есть, нужно наращивать объемы производства. Но одни уговоры здесь не помогут, для фермеров нужны экономические стимулы», — отметил Кондратьев.

Губернатор также посетил предприятие по изготовлению комбинированных кормов. Здесь производят около 50 видов продукции только из натуральных ингредиентов. Завод работает по принципу сопровождения — обеспечивает контроль питания животных на фермах с момента рождения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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