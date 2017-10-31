С начала года пункты обслуживания «Кубаньэнерго» обработали около 400 тыс. обращений

В call-центр компании обратились более 255 тыс. потребителей, через интернет-сервисы зарегистрировали более 1,7 тыс. заочных обращений.

С начала года общее число обращений от потребителей услуг ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») превысило 395 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество обращений потребителей увеличилось на 26%. Прирост обусловлен повышением информированности потребителей услуг о способах связи с компанией, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе предприятия.

Согласно статистике, потребители обращаются в основном по вопросам технологического присоединения к сетям и за дополнительными сервисами, которые оказывает «Кубаньэнерго». В то же время растет популярность заочного обслуживания онлайн-оформления процедур. С начала года по телефону консультации получили 65% потребителей.

Для обеспечения высокого уровня качества оказываемых услуг функционируют 12 центров и 41 пункт по работе с потребителями «Кубаньэнерго» в районах электрических сетей.

На предприятии работает круглосуточная работа сall-центра с единым федеральным номером 8 (800) 100-15-52. Операторы горячей линии оперативно информируют население Краснодарского края и Республики Адыгея по вопросам электроснабжения и времени проведения аварийно-восстановительных работ и плановых ремонтов. Сall-центр принимает сообщения потребителей о фактах хищения электроэнергии и предоставляет консультации по технологическому присоединению.

«Кубаньэнерго» осуществляет интерактивное обслуживание клиентов на своем сайте. Для развития интерактивных сервисов компанией запланировано расширение функционала личного кабинета в части технологического присоединения.

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