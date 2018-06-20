С начала года трудоустроили 156 краснодарцев с ограниченными возможностями здоровья

20 июня в 20:42

В Краснодаре обсудили вопросы развития общественного транспорта, доступности остановок для инвалидов и помощи в трудоустройстве для горожан с ограниченными возможностями.

Провел заседание замглавы города Виталий Косенко.

На встрече обсудили вопросы трудоустройства инвалидов. И.о. директора «Центра занятости Краснодара» Елизавета Мирошниченко рассказала о реализации муниципальной программы по содействию в трудоустройстве инвалидов, рассчитанной до 2020 года. Она сообщила, что только за пять месяцев этого года в центр обратились 311 горожан с ограниченными возможностями, 156 из них — трудоустроены.

Подняли вопросы отсутствия рабочих мест для этой категории горожан на ряде предприятий малого и среднего бизнеса. Председатель окружной организации ВОС Елена Поддубная выступила с инициативой об оказании администрацией поддержки предприятиям, которые трудоустраивают инвалидов по зрению.

Как сообщил директор КТТУ Александр Грачев, для улучшения транспортного обслуживания жителей с ограниченными возможностями планируется закупить низкопольный транспорт, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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