С начала года в Казахстан вернулись более 8 тысяч этнических казахов

По состоянию на 1 июня 2023 года 8034 этнических казаха вернулись на историческую родину и получили статус «кондош». Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана.

По данным ведомства, с 1991 года в республику вернулись 1 млн 115,1 тыс. этнических казахов.

< Более половина (54,2%) прибывших в Казахстан с начала текущего года прибыли из Узбекистана, 20,1% из Китая, 11% из России, 6,4% из Монголии, 4,9% из Туркменистана и 3,3% из других стран. .

В 2021 году на историческую родину вернулись 17 540 казахов.

Столкнувшись с демографическими проблемами после распада Советского Союза, правительство Казахстана через «Нурли» вернуло казахов на родину. Кош”.

Известно, что около 5 миллионов казахов проживает более чем в 40 странах мира, и большинство из них – потомки тех, кто покинул родину из-за политических репрессий и бедности в советское эпохи 1920-х и 30-х годов.