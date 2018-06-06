С начала года в консолидированный бюджет Кубани поступило 111,3 млрд рублей

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 6 июня обсудили экономическое развитие региона.

Как сообщил Кондратьев, за пять месяцев текущего года в консолидированный бюджет края мобилизовали 111,3 млрд рублей или 44% от годового плана. Динамика поступления доходов составляет 108,6%. Больше половины муниципалитетов Кубани показали рост доходов свыше 110%.

«Мы сегодня говорим о том, что бюджет региона стабильный, и мы выполним взятые на себя обязательства», — отметил губернатор.

Кроме того, в целом наблюдается положительная динамика развития основных отраслей экономики региона. Так, прирост валовой продукции в сельском хозяйстве по итогам 2018 года оценивается не менее 1,8%, оборот розничной торговли спрогнозирован с ростом относительно 2017 года на 1,5%, промышленности — на 3,5%.

При достижении указанных темпов роста ВРП края в 2018 году может превысить 2,5 трлн рублей с приростом к уровню 2017 года на 2,5%. Кроме того, регион активно работает над снижением долговой нагрузки. Удалось добиться реального снижения на 850 млн рублей. В планах на текущий год — уменьшить госдолг еще на 3,5 млрд рублей.

В ходе встречи Силуанов и Кондратьев также обсудили реализацию нового майского указа президента. Чтобы выполнить все поручения главы государства, региону необходим мощный финансовый ресурс.

«Рост экономики региона должен составлять не менее 4% в год. Сегодня для этого в крае есть все предпосылки», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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