С начала года в консолидированный бюджет Кубани поступило более 126 млрд рублей налогов

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что прирост составил более 8,5 млрд рублей.

По словам главы региона, до конца года в краевую казну необходимо мобилизовать не менее 260 млрд рублей собственных доходов.

«За полгода в консолидированный бюджет региона уже поступило 126,4 млрд рублей доходов, прирост — более 8,5 млрд. Мы гарантируем выполнение финансовых обязательств перед жителями края», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что перед руководителями городов и районов стоит задача обеспечить рост поступления платежей в консолидированный бюджет до конца года не ниже 107%. С этой задачей уже справляется 31 муниципалитет. Среди них — Ленинградский, Туапсинский и Кореновский районы и Горячий Ключ.

Однако есть территории, где поступления доходов ниже прошлого года. Это Армавир, Абинский, Успенский, Северский, Темрюкский районы.

Вениамин Кондратьев потребовал у глав муниципалитетов разъяснить сложившуюся ситуацию. Так, в Армавире снизился индекс промпроизводства, выросла задолженность по арендной плате. По словам мэра города Андрея Харченко, темп роста доходов в первом полугодии составляет 97,5%.

«Основная причина — снятие с учета основного налогоплательщика — банка ВТБ. Ряд предприятий снизил поступления по налогу на физических лиц», — сказал глава города.

В Абинском районе снижение связано с временным простоем электрометаллургического завода, а также с недоимкой по налоговым доходам.

Губернатор поручил своему заместителю Игорю Галасю совместно с главами муниципалитетов детально проанализировать положение в экономике районов, при необходимости в ручном режиме подключаться к решению проблем.

«До конца года есть время найти резервы, чтобы исправить ситуацию и улучшить работу на местах. В первую очередь необходимо качественно и эффективно организовать процесс сбора имущественных налогов с физлиц. Ведите диалог с людьми, организуйте масштабную разъяснительную работу, чтобы жители понимали, за что они платят», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что налоговым органам необходимо своевременно уведомлять людей и грамотно вести базу объектов налогообложения.

По словам заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Елены Пивоваровой, в этом году поступления в бюджет от уплаты имущественных налогов составляют 13,3 млрд рублей. Завершить отправку уведомлений планируют в середине августа. До 1 декабря физлица должны закрыть свои налоговые обязательства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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