С начала года в краевом госпитале для ветеранов получили помощь 4,5 тыс. человек

В преддверии Дня Победы вице-губернатор Анна Минькова посетила Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн имени профессора Красовитова.

Куратор социального блока осмотрела лечебные кабинеты и пообщалась с бывшими солдатами и офицерами. Вице-губернатор от имени главы региона поздравила героев с наступающим праздником. Анна Минькова пожелала им здоровья.

В краснодарском госпитале ветеранов ежедневно проходят лечение больше 700 человек. Это одно из самых больших заведений такого типа в России. Здесь оказывают специальную медицинскую помощь. Фронтовики поблагодарили врачей и персонал.

— Мне уже 93. Я еще креплюсь. Я еще солдат.

— Это оазис для стариков. Лечат. А внимание какое!

— Здесь все хорошо. Персонал отличный. Заведующий отличный. Все, что надо.

В госпитале закуплено самое современное лечебное и диагностическое оборудование. Нет проблем с медикаментами и квалифицированным персоналом.

«Госпиталь очень востребован. Это не только прекрасная лечебная база и прекрасные специалисты. Самое главное, здесь организована краевая работа. У нас есть телемедицина. Мы каждый день консультируем наших коллег, которые лечат ветеранов по месту жительства, мы консультируем врачей поликлиник», — отметил начальник Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн Сергей Исаенко.

На Кубани проживают более 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников и детей войны. Каждый герой находится на контроле у медиков. В крае стараются, чтобы помощь фронтовикам оказывалась своевременно и качественно. В этом госпитале с начала года медицинскую помощь получили более 4,5 тыс. человек.

«Мы должны сегодня сделать все, чтобы ветераны были максимально здоровы, насколько это возможно в силу возраста, и жили как можно дольше. Сегодняшняя медицина позволяет говорить о том, что Кубань — это край долгожителей. Мы продолжаем работу, я думаю, что она будет успешной», — считает Анна Минькова.

Завершилась встреча с ветеранами праздничным концертом. Артисты исполнили известные военные песни.

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