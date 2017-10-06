С начала курортного сезона границу в Сочи пересек миллион автомобилей

Этот показатель стал рекордным за всю историю автомобильного пункта пропуска «Адлер».

Пограничники также отметили незначительное снижение турпотока на российско-абхазском участке госграницы. С мая по сентябрь через государственную границу в обоих направлениях проследовало около 5,1 млн человек. В сравнении с высоким сезоном 2016 года показатель снизился всего на 2%.

Специалисты прогнозируют, что нагрузка на пешеходные пункты пропуска вырастет в дни проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также в ноябре с началом ввоза в РФ цитрусовых из Абхазии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В начале октября пассажирский и транспортный потоки на границе с соседней республикой не превышают 30 тыс. граждан и около 6 тыс. транспортных средств в сутки.

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