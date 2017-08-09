С начала лета на Кубани оштрафовали 1,1 тыс. водителей грузовиков

Игнорируя запрет, в жару днем нарушители выезжают на трассы.

Временные ограничения вводят каждое лето. Они действуют на всех региональных и межрайонных трассах.

«С 1 июня 2017 года введено ограничение движения грузовых транспортных средств свыше 12 т с 9:00 до 21:00. Эти ограничения распространяются на транспортные средства, если температура превышает 32 °C», — сказал инспектор отдела ГИБДД УМВД РФ по Краснодару Сергей Мищенко.

Однако находится немало нарушителей. С начала лета их уже больше тысячи. Почему игнорируют запрет, водители грузовиков объясняют по-разному. Кто-то не успел довезти груз. Кому-то срочно потребовался ремонт.

«Ночью выгрузился, сейчас договорился поехать на диагностику. Человек ждет, вот что мне делать? Я ждал неделю записи к нему», — сказал водитель грузового автомобиля Алексей Пономарев.

Каждая такая на первый взгляд безобидная поездка разрушает краевые дороги. Под огромными колесами асфальт просто плывет. На покрытии образовываются колеи.

Особенно опасны грузовики для свежеуложенного полотна. Сейчас на магистралях Кубани идет масштабный ремонт. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева, до конца года строители обновят 420 км. На это выделили почти 3,5 млрд рублей. Чтобы деньги не пропали под колесами многотонных нарушителей, инспекторы ГИБДД регулярно устраивают рейды и выписывают штрафы.

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