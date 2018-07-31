С начала сезона в Крым и Абхазию по «единому» билету съездили 220 тыс. человек

Это на 15% больше, чем в прошлом году.

С 30 апреля по 30 июля по «единому» билету в Крым и Республику Абхазия и в обратном направлении перевезено 224 тыс. 815 пассажиров.

Самыми популярными городами среди пассажиров стали Феодосия и Симферополь — 22 тыс. 332 и 18 тыс. 906 человек соответственно. Евпаторию и Ялту для отдыха выбрали 17 тыс. 772 и 17 тыс. 653 пассажира. Судак по «единому» билету посетили 15 тыс. 74 пассажира, Керчь — 11 тыс. 882 туриста.

При путешествии на самолете самыми популярными городами для отдыха стали Севастополь, Ялта и Евпатория, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Единой транспортной дирекции.

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