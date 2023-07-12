С начала войны в Украине ранено 1052 ребенка, погибло 494 – Генпрокуратура

По данным Генпрокуратуры Украины, в стране с начала войны 1052 ребенка ранено и 494 убито войны.

Итак' За последние сутки, по данным прокуратуры, в Херсоне российской армией была ранена одна восьмилетняя девочка.

числится 831 ребенок. как пропавших без вести, кроме того, Украины – по их данным, россияне забрали около 19 500 детей.

Генеральная прокуратура Украины каждый день публикует отчеты о детях. В последний раз число погибших детей, а точнее несовершеннолетних, увеличилось в конце июня, когда в результате ракетного обстрела Краматорска погибли две 14-летние сестры-близняшки и две 17-летние девочки.