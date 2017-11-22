С недобросовестных потребителей в Адыгейском энергорайоне взыскали 5,4 млн рублей

Сотрудники Адыгейского филиала «Кубаньэнерго» с начала года составили более 1 тыс. актов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.

В 631 случае потребители добровольно возместили убытки на общую сумму 5,4 млн рублей.

«Объем незаконно потребленной электроэнергии составил 19,5 млн кВт∙ч на сумму свыше 72 млн рублей. По результатам выявленных фактов возбуждено 17 административных расследований, составлено 19 протоколов с привлечением к административной ответственности по ст.7.19 КоАП», — сообщил директор филиала Юрий Хомиченко.

Для пресечения незаконного энергопотребления энергетики совершают плановые и внеплановые рейды, в ходе которых проверяют законность подключения энергопринимающих устройств и правильность работы приборов учета электроэнергии потребителей как физических, так и юридических лиц, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

«Кубаньэнерго» напоминает: незаконное энергопотребление недопустимо. Противоправные действия недобросовестных потребителей приводят к сбоям в работе энергооборудования, нарушению электроснабжения населенных пунктов и социально значимых объектов, а также создают угрозу для жизни и здоровья людей.

С 2016 года ужесточена административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. КоАП, самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, на должностных лиц — от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет; на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Энергетики просят сообщать о фактах хищения электроэнергии по телефону горячей линии «Кубаньэнерго»: 8-800-100-15-52.

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