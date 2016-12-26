С нового года изменятся правила предоставления субсидий аграриям

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style=»width: 100%;»>80b4eb2f0ad523e65d7ec500beb5ac46 С нового года изменятся правила предоставления субсидий аграриямС нового года изменятся правила предоставления субсидий аграриям

В соответствии с постановлением Правительства России, с 1 января 2017 года изменятся требования предоставления субсидий аграриям. Одним из главных критериев станет результативность фермеров.

Кроме того, сельхозпроизводителям придется внимательней следить за отсутствием просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты страны, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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