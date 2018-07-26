С ноября 2017 года в крае восстановили права 26 тыс. обманутых дольщиков

Еще более 3 тыс. человек получат квартиры в Краснодаре и Новороссийске в результате заключенных соглашений с инвесторами.

На подписании присутствовали заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В мероприятии также приняли участие прокурор края Сергей Табельский, первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, руководитель регионального отделения РСПП Виктор Бударин, представители генпрокуратуры РФ и Краснодарского края, главы муниципалитетов, инвесторы и застройщики.

Масштабная работа по восстановлению прав дольщиков началась в крае в конце прошлого года. По итогам личного приема граждан, который провели Андрей Кикоть и Вениамин Кондратьев, в регионе провели масштабные проверки.

«Мы провели совещание с главами муниципалитетов, им была поручена организация работы горячих линий и приемов. В каждом районе мы составили межведомственные рабочие группы. Насчитали 619 проблемных домов вместо 47 официально числившихся. Больше всего таких случаев в Краснодаре и Сочи», — отметил Андрей Кикоть.

Он добавил, что было возбуждено 166 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным строительством жилья и хищением денег граждан. Уголовное преследование коснулось 147 застройщиков, 19 должностных лиц были привлечены к ответственности.

Вениамин Кондратьев отметил, что вопрос обманутых дольщиков для края — один из самых острых. Однако благодаря активному взаимодействию с прокуратурой ситуация начала меняться.

«Нам удалось совестными решениями стабилизировать ситуацию. Когда эти дома строились, их никто не контролировал, никто не вникал в проблемы людей. Спустя столько времени гораздо сложнее и дороже восстановить права. Но 26 тыс. дольщиков получат свои квартиры», — отметил губернатор.

Как доложил первый замглавы края Андрей Алексеенко, 24 апреля был принят закон Краснодарского края о защите прав пострадавших участников долевого строительства. Он сообщил, что уже разработали план мероприятий по его реализации. В законе продуман механизм, позволяющий принудительно изымать недостроенные объекты вместе с земельными участками и передавать их новым инвесторам и застройщикам, которые имеют возможность и желание завершить строительство.

Начать масштабную работу по реализации закона планируется уже в сентябре. Первые результаты уже есть — инвестиционные меморандумы по достройке сразу четырех крупных объектов.

На встрече подписали соглашения между Краснодаром и Новороссийском и инвесторами. Как отметил Сергей Табельский, это позволит достроить ряд проблемных домов в муниципалитетах. По словам прокурора края, в Новороссийске сейчас около 500 пострадавших дольщиков. В Краснодаре почти 300 человек ЖК на улице Домбайской потеряли свои деньги. Обвиняемые установлены, уголовное дело расследуется.

Согласно подписанным документам, ЖК «Суворовский», «Суджук-Кале», ЖК «Посейдон» и ЖК «Одиссей» в Новороссийске будет достраивать ООО «Акстрой», завершать возведение жилого комплекса по улице Домбайской в Краснодаре будет ООО «СпецСтройКубань», строительство краснодарских ЖК «Мир», «Луч» и «Заря» завершит компания «ИНСИТИ», а «ТелекомСтрой» отвечает за окончание строительства ЖК «Мультиплекс Кино». В результате реализации соглашений предоставят квартиры более чем 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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