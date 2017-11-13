С территории Кубани в 2017 году депортировали свыше 2 тыс. нелегалов

Количество нелегальных иностранных работников выросло в три раза по сравнению с 2016 годом. Об этом 13 ноября говорили на межведомственном совещании в администрации края.

Заседание провел заместитель губернатора Кубани Алексей Копайгородский совместно с представителями силовых структур. В этом году в Краснодарский край на заработки прибыли 67 тыс. мигрантов. И это только по официальным данным. Половина из них «ушла в тень» и работает нелегально. Вице-губернатор поручил главам муниципалитетов до конца недели создать в каждом районе рабочую группу.

«Каждый из вас, общаясь со своим активом, выезжая, посещая отдельные сельские поселения, должен понимать, что есть «резиновые» квартиры и места злачные, какие-то домовладения заброшенные. Максимум до наступления холодов, уже до 1 декабря, нужно проинспектировать все эти места», — сказал Копайгородский.

Кроме того, заместитель главы региона поручил взять на контроль все рынки в крае. Необходимо обратить особое внимание и на города, в которых пройдет подготовка к чемпионату мира по футболу. Нельзя упускать из вида и тех мигрантов, которые приехали строить Крымский мост.

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