С завода Олега Дерипаски «Авиакор» взыскали 2,2 млрд рублей

Сумму взыскал Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России.

Иск Минобороны был заявлен о расторжении госконтракта от 11 мая 2011 года и взыскании неотработанного аванса. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. В то же время арбитраж Москвы отклонил встречный иск, в котором «Авиакор» требовал также расторгнуть госконтракт и взыскать с оборонного ведомства более 435 млн рублей долга.

Ранее столичный арбитраж приостановил до окончания рассмотрения этого спора разбирательство по другому иску Минобороны. В нем истец требует взыскать с авиазавода штраф за нарушение условий контракта в размере около 153 млн рублей и проценты за пользование авансом как коммерческим кредитом в размере около 776 млн.

«Авиакор» — одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий, входит в корпорацию «Русские машины», объединяющую машиностроительные активы группы «Базовый элемент», сообщает РИА «Новости».

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