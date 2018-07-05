С земель агрофирмы в Динском районе сняли карантин по картофельной моли

Карантинный фитосанитарный режим ранее наложили на 145 га, принадлежащих агрофирме «Луч». Земли находятся рядом со станицей Старомышастовской.

В течение трех лет, в соответствии с краевым постановлением, специалисты Россельхознадзора проверяли наличие на полях картофельной моли. Так как вредителя на территории сейчас нет, специалисты приняли решение снять карантин.

Карантинную фитосанитарную зону в Динском районе упразднили приказом управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 28 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

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