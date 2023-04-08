Саакашвили скоро умрет, если…

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал, что умирает в больнице, и призвал США, Евросоюз и международное сообщество сделать все, чтобы спасти его жизнь. Обращение бывшего главы Грузии опубликовало Politico в пятницу, 7 апреля.

По словам политика, становится все более очевидным, что он скоро умрет, если ему не будет оказана надлежащая медицинская помощь на улице страны.

«Моя смерть может привести к политическому хаосу в Грузии», — заявил Саакашвили. В то же время, по его словам, его смерть “безусловно будет считаться победой Путина” и “служит мощным символом для всех лидеров региона и, возможно, мира, которые не могут противостоять российскому империализму”.

По словам бывшего главы Грузии, Конгресс США, администрация Джо Байдена и ЕС ввели в отношении него санкции, а также экономические эмбарго, финансовые и визовые ограничения в отношении олигарха, бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили и его соратников

Если его освобождение будет достигнуто, это станет не только еще одним ударом по Путину, но и пошлет сильный сигнал о том, что Соединенные Штаты и Европа по-прежнему привержены идеалам демократии, порядочности и справедливости». в письме говорится. “Я могу верить в идеалы, как однажды сказал президент Байден”, – добавил Михаил Саакашвили. Есть симптомы отравления тяжелыми металлами. Бывший президент Грузии признался, что страдает более чем 20 серьезными заболеваниями, все из которых, по его словам, обострились в заключении.