Кыргызстан Президент В Республике Узбекистан прокомментировали новость о строительстве водопровода из Андижанского водохранилища в Фергану.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров намерен поставлять питьевую воду в Фергану из Андижанского (Кампирабадского) водохранилища Узбекистана.

Ранее сообщалось, что правительство Ферганской области и китайский холдинг Sinomach достигли предварительной договоренности о прокладке водопровода от Андижанского водохранилища до Ферганы.

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По словам Жапарова, не имеет значения, как Узбекистан планирует получать воду из водохранилища. Он отметил, что кыргызская сторона использует лишь одну десятую часть водохранилища, хотя обе страны контролируют источник., по трубам или по небу? Все действия согласовываются между странами”, – сказал он.

По его словам, в СМИ ошибочно писали, что Кампирабадское водохранилище раньше принадлежало Кыргызстану.

< Кампирабад полностью под контролем. Узбекистана с древнейших времен. В прошлом году вместе с границей мы решили вопрос с водохранилищем. Сейчас по договору мы управляем 50/50, Кыргызстан использует только 10% воды Кампирабада. Остальные уже 100 лет утекают в Узбекистан", – сказал Президент КР.