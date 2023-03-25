Саида Мирзиёева поговорила с помощником Байдена в Белом доме

Саида Мирзиёева встретилась в Белом доме с Дженнифер Кляйн, помощницей Джо Байдена и директором Совета по гендерной политике администрации президента США. Об этом сообщила сама Мирзиёева на своей странице в социальной сети.

“Мы рассказали о важных реформах, проводимых в Узбекистане под руководством Президента. Одной из основных тем беседы стала защита женщин от гендерного насилия и проводимая работа по его предотвращению в Узбекистане”, – сказал он.

Отмечено, что диалог был открытым и проходил искренне. .

“Поправки в Кодексы об уголовной и административной ответственности Узбекистана, которые предусматривают преступление насилия в отношении женщин и несовершеннолетних, не должны оставаться только на бумаге, мы подробно обсудили необходимые меры. Дженнифер Кляйн предложила практическую помощь в этом отношении. Принимая это во внимание, я думаю, что у нас будет возможность еще больше укрепить и расширить наши отношения в будущем», — говорит Мирзиёева.