Саида Мирзиёева посетила Метрополитен-музей в США

Саида Мирзиёева провела встречу с представителями Метрополитен-музея в Нью-Йорке – куратором исламского искусства Навиной Хайдар и заместителем директора по выставкам Куинси Хоутоном. Об этом она сообщила через свой Telegram-канал.

Отмечается, что делегацию Узбекистана принял один из самых престижных музеев мира.

Мирзиёева написала, что на встрече Metropolitan Art Обсуждены возможности участия сотрудников музея в IV Всемирной конференции по креативной экономике, которая пройдет в Узбекистане в 2024 году. Он поощряет внутреннее развитие и культурный обмен специалистами. Также в ходе встречи мы подняли вопрос участия наших музейных специалистов в программе стипендий и повышения квалификации в Метрополитен-музее», — пишет Саида Мирзиёева.