Саида Мирзиёева встала с трибуны ООН и напомнила миру об Арольской трагедии

23 марта на водной конференции ООН Саида Мирзиёева рассказала о последствиях Арольской катастрофы и работе, проводимой Узбекистаном по их устранению. Конференция прошла впервые после 45-летнего перерыва.

“Аральский кризис – страшное напоминание о последствиях пренебрежительного отношения человека к окружающей среде. Однако благодаря усилиям неравнодушных людей она вновь стала символом надежды и обновления», — сказала Саида Мирзиёева. Объявлено зоной инноваций и технологий. В 2018 году был создан многосторонний трастовый фонд ООН по безопасности человека в регионе. На реализацию проектов по восстановлению Аральского моря выделено более 14 млн долларов.

22 марта в рамках водной конференции ООН по инициативе Фонда развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан проект Саммита Островной Культуры – состоялась презентация Саммита Островной Культуры.

Под эгидой саммита реализуются образовательные программы, стипендии и для молодежи будут открыты стажировки, что послужит улучшению ситуации в регионе

Кроме того, будет создано биодизайнерское хозяйство-лаборатория, где будут изучать и разрабатывать различные технологии обеспечения водой регион, создание новых видов сельскохозяйственных культур и снижение засоленности почвы в регионе.